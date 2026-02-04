Over Again e White Wedding allo Stone Rose

Questa settimana allo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara un doppio appuntamento musicale. Mercoledì 4 febbraio, salgono sul palco gli Over Again, un gruppo giovane e pieno di energia che suona pop punk. I musicisti promettono una serata fatta di ritmo e allegria, attirando sicuramente molti appassionati del genere.

Sempre più musica allo Stone Rose

Lo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara a un ricco calendario musicale, con numerosi eventi in programma nelle prossime settimane.

Auguri in chiave soul allo Stone Rose

Sabato 20 dicembre, allo Stone Rose di San Vito di Negrar, si esibiranno le Hillbilly Soul, trio di voci femminili che porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra new country, west coast, soul e Motown, regalando un'esperienza ricca di energia e emozioni in chiave soul.

