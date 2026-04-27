Scrivere questo articolo con End of August in cuffia potrebbe offuscare il giudizio, ma la sensazione è nitida: Noah Kahan è l’artista che ci meritavamo. Se l’album Stick Season lo aveva lanciato nel tritacarne dei social – croce e delizia dei nostri tempi, oggi decisamente più delizia – il nuovo capitolo The Great Divide ne consacra la maturità. E lo fa con una mossa sfacciatamente alla Taylor Swift: rilasciare una versione deluxe, The Last of the Bugs, nemmeno ventiquattr’ore dopo l’uscita, regalando ai fan quei brani che già fluttuavano nell’aria tra anticipazioni live e frammenti social. Il ritorno necessario: tra Stick Season e The Great Divide.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Great Divide: il nuovo album di Noah Kahan

The Great Divide - Noah Kahan

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e buongiorno non vedo già l’ora di riascoltare the great divide noah ha cucinato tantissimo x.com