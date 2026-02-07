Pausini rivisita Rossi | Un senso nell’album Io canto 2 divide i fan e conquista il Komandante

La musica italiana si accende di nuovo con un omaggio a Vasco Rossi. Laura Pausini ha scelto di reinterpretare “Un senso”, un classico di Rossi, nel suo ultimo album “Io canto 2”. La sua versione ha diviso i fan: alcuni apprezzano l’energia e il modo personale di cantare, altri criticano la scelta di cambiare troppo l’originale. Nel frattempo, il “Komandante” Vasco Rossi si è mostrato soddisfatto e ha commentato positivamente l’omaggio, confermando che l’ha apprezzato molto. La reinterpretazione di Pausini ha riac

Pausini canta Rossi, il ‘Senso’ di un omaggio che divide il web e conquista il Komandante. Bologna, 7 febbraio 2026 – Laura Pausini, una delle voci più riconosciute della musica italiana nel mondo, ha riacceso il dibattito sulle cover e sull’interpretazione di brani iconici con la sua versione di “Un senso” di Vasco Rossi, inclusa nel suo nuovo album “Io canto 2”. L’uscita del disco, avvenuta il 6 febbraio 2026, ha generato un’ondata di reazioni sui social media, tra apprezzamenti e critiche, culminata in un inatteso commento positivo da parte dello stesso Vasco Rossi, che ha definito l’interpretazione di Pausini “Meravigliosa”.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Laura Pausini Laura Pausini stupisce fan e stampa con un minishow per il nuovo album ‘Io canto 2’ Laura Pausini ha sorpreso tutti con un mini concerto a Milano per presentare il suo nuovo album ‘Io canto 2’. “Io canto 2” è il nuovo album di Laura Pausini Laura Pausini torna con un nuovo album, “Io canto 2”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” in arrivo nel 2026 Ultime notizie su Laura Pausini Laura Pausini canta Vasco Rossi, c'è ‘Un senso’ tra le cover. Il rocker: MeravigliosaLa cantante romagnola sceglie uno dei brani più intensi del Komandante per il suo nuovo progetto, incassando l’applauso pubblico del rocker. Ma tra i fan c’è chi dice no: Solo Vasco può cantare Vasco ... msn.com Concerti 2026: Vasco Rossi, Lenny Kravitz e Laura Pausini infiammano l'ItaliaIl 2026 si preannuncia un anno di grande rilevanza per la scena musicale italiana e internazionale, grazie a una serie di live attesissimi. Alcune delle principali stelle del panorama musicale hanno ... it.blastingnews.com L’Inno Nazionale risuona contemporaneamente nelle due città ospitanti, costruendo un unico momento condiviso tra Milano e Cortina. A Milano, Laura Pausini apre l’esecuzione, dando avvio al canto dell’Inno a San Siro facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.