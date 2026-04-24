All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. “They don’t say a lot”, “Non parlano molto”. Basta questo frammento iniziale di End of August per capire subito la direzione di Noah Kahan in The Great Divide. Il nuovo album del cantautore indie folk non nasce come un monumento alla consacrazione, ma come un disco costruito sulle crepe che quella consacrazione inevitabilmente lascia. È un lavoro fatto di esitazioni, ritorni, conti aperti, relazioni che nel tempo hanno smesso di essere semplici e hanno iniziato a pesare sul cuore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Noah Kahan trova casa dentro la frattura di The Great Divide, il nuovo album

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