The EXCEL – First-of-its-kind study highlights critical role of essential phospholipids in improving Fatty Liver Disease

Una nuova ricerca ha dimostrato che il trattamento con fosfolipidi essenziali ha portato a un miglioramento significativo nei pazienti con malattia del fegato grasso. Lo studio, che rappresenta un primo di questo tipo, ha evidenziato un miglioramento della condizione dopo l’assunzione di questo integratore. I risultati sono stati presentati in un comunicato stampa datato 27 aprile 2026 e riguardano l’efficacia di questa terapia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PARIS, April 27, 2026 PRNewswire — A new study has established that treatment with essential phospholipids (Essentiale) resulted in a 2.5 times greater reduction in liver fat, significant improvement in fatigue and improvement of glycaemic control in individuals with Metabolic dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) – also known as ‘Fatty Liver Disease’ – than diet and exercise alone. The results were found by the EXCEL clinical trial from Essentiale (an Opella brand) – a multi-centre, randomized, double-blind, placebo-controlled study and the first of its kind to test essential phospholipids (EPLs).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - The EXCEL – First-of-its-kind study highlights critical role of essential phospholipids in improving Fatty Liver Disease Notizie correlate Coronavirus disease 2019Cronache Cittadine COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. Olio Capitale: 233 stand e il nuovo bollino O-liver perIl Generali Convention Center di Trieste si trasforma oggi, domenica 15 marzo 2026, in un vero e proprio punto d’incontro per gli appassionati di... Contenuti e approfondimenti Opella: The EXCEL - First-of-its-kind study highlights critical role of essential phospholipids in improving Fatty Liver DiseaseA new study has established that treatment with essential phospholipids (Essentiale) resulted in a 2.5 times greater reduction in liver fat, significant ... finanznachrichten.de First-of-its-kind study highlights the critical role of essential phospholipids in improving Fatty Liver Disease.April 2026 – Opella > - A new study has established that treatment with essential phospholipids (Essentiale) resulted in a 2.5 times greater reduction in liver fat, significant improvement in fatigue ... pharmiweb.com