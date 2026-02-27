Coronavirus disease 2019

Il COVID-19 è una malattia infettiva causata dal coronavirus SARS-CoV-2. È diventato un problema globale, con casi registrati in molte città e regioni. Le autorità sanitarie monitorano costantemente i focolai e adottano misure per contenere la diffusione. La malattia si trasmette principalmente attraverso le goccioline respiratorie e può colpire persone di tutte le età.

COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. In January 2020, the disease spread worldwide, Gli Usa stanno navigando alla cieca contro i virus. Il grande "blackout" sui dati dei Centers for Disease Control Da Nipah al coronavirus canino: quali sono i nuovi virus a rischio pandemia A distanza di sei anni dalla pandemia di Covid-19, c'è preoccupazione da parte dell'Oms per i virus emergenti. Vaccino Covid-19: spiegato il raro meccanismo che può portare a trombosi; Posso avere il COVID e l'influenza insieme? Come distinguerli?; Siamo sempre più vicini all'asso pigliatutto dei vaccini, lo spray nasale universale per virus, batteri e allergie; Le origini del Covid-19: cosa sappiamo (e cosa no). COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. In January 2020, the disease spread worldwide, resulting in the COVID-19 pandemic. The symptoms of COVID D-dimer changes and associations in Long COVID: a prospective observational study Introduction So-called long coronavirus disease 2019 (Long-COVID) affects the majority of coronavirus disease 2019 (COVID-19) survivors, has several manifestations, including cardiovascular diseases,