Olio Capitale | 233 stand e il nuovo bollino O-liver per

Al Generali Convention Center di Trieste si apre oggi, domenica 15 marzo 2026, la fiera Olio Capitale, che vede la presenza di 233 stand dedicati all’olio extravergine di oliva. Durante l’evento viene presentato il nuovo bollino O-liver, che caratterizza alcune produzioni selezionate. La giornata si svolge con degustazioni e incontri tra produttori e visitatori interessati.

Il Generali Convention Center di Trieste si trasforma oggi, domenica 15 marzo 2026, in un vero e proprio punto d’incontro per gli appassionati di olio extravergine. La seconda giornata della fiera Olio Capitale vede la presenza di ben 233 espositori provenienti da diverse regioni italiane, tra cui spicca anche un produttore del Friuli-Venezia Giulia. Oltre alla semplice vendita e degustazione, l’evento introduce una novità assoluta: il concorso con sezione speciale denominata O-liver. Questo nuovo riconoscimento, fornito dalla Fondazione Italiana Fegato, assegna un bollino specifico che attesta le proprietà benefiche per la salute epatica dell’olio in questione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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