Chi è Michele Franchi il campione de L'Eredità che ricorda Sheldon di The Big Bang Theory

Michele Franchi è il campione de L'Eredità soprannominato lo "Sheldon Cooper italiano" per la sua somiglianza al celebre fisico di The Big Bang Theory. Volontario di Verolengo, dopo aver perso 90mila euro per una lettera, ha vinto 100mila euro nella puntata del 16 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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A “ #leredità” il campione di Verolengo Michele Franchi ha sfiorato una vincita da 90mila euro alla #Ghigliottina, arrivando alla soluzione corretta “MODO”. Un errore di una sola lettera nella risposta finale (“MONDO” invece di “MODO”) gli è costato il montepre x.com