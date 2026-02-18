The Big Bang Theory Kunal Nayyar usa GoFundMe per pagare in anonimo le spese mediche di chi ha bisogno
Kunal Nayyar ha deciso di usare i suoi risparmi per aiutare chi ha bisogno. Per farlo, mette donazioni anonime su GoFundMe, coprendo le spese mediche di persone sconosciute. L’attore ha spiegato di preferire rimanere nell’ombra, senza cercare riconoscimenti pubblici. A volte, dona anche somme significative, senza rivelare la propria identità. Questa scelta permette a chi riceve aiuto di affrontare le spese senza imbarazzi. Nayyar afferma di credere nel sostegno discreto e nel valore di un gesto semplice.
Kunal Nayyar racconta come usa la propria ricchezza per aiutare in silenzio: donazioni anonime su GoFundMe per pagare cure mediche a famiglie sconosciute. Nel panorama delle star televisive strapagate, capita raramente di sentire parlare di beneficenza senza fanfare, eppure Kunal Nayyar, volto storico di The Big Bang Theory, ha scelto una strada discreta e notturna: entrare su GoFundMe e cambiare la vita di perfetti sconosciuti, un click alla volta. Un "superpotere" silenzioso nato dal successo televisivo Per dodici stagioni, Kunal Nayyar è stato Raj Koothrappali, uno dei personaggi più amati di The Big Bang Theory, sitcom capace di dominare la TV americana dal 2007 al 2019. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Le svolte più sorprendenti di the big bang theory
Kaley Cuoco ha ceduto al botox sul set di The Big Bang Theory: "La mia faccia non si muoveva più"Kaley Cuoco ha ammesso di aver fatto il botox durante le riprese di The Big Bang Theory.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa fanno oggi gli attori di The Big Bang Theory; Che fine hanno fatto i protagonisti di The Big Bang Theory?; Kaley Cuoco ha ceduto al botox sul set di The Big Bang Theory: La mia faccia non si muoveva più; Kaley Cuoco afferma che il brutto incidente con il Botox l’ha lasciata scioccata dall’aspetto del suo viso in Large Bang Concept.
The Big Bang Theory, l'attore di Raj ha un bizzarro (ma bellissimo) vizio notturnoKunal Nayyar, famoso per il ruolo di Raj Koothrappali in The Big Bang Theory, ha un vizio notturno davvero bizzarro. serial.everyeye.it
The Big Bang TheoryCBS propose al suo pubblico il primo episodio di The Big Bang Theory il 24 settembre del 2007. L'ideatore Chuck Lorre, tuttavia, raccontò che il progetto aveva cominciato a prendere forma due anni e ... comingsoon.it
In questa immagine, scattata da Kat Zhou per il concorso The Big Picture Competition, al Blue Heron Bridge (Palm Beach), vediamo una mamma polpo della barriera caraibica (Octopus briareus) che abbraccia le sue uova, proteggendole con cura tra i suoi t facebook
Il norvegese Tormod Frostad è oro nel Big Air dopo una gara fuori dal comune e fa registrare il punteggio più alto in una singola manche nella storia del freeski Olimpico (98,5) x.com