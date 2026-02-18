the big bang theory kunal nayyar usa gofundme per pagare in anonimo le spese mediche di chi ha bisogno

Kunal Nayyar ha deciso di usare i suoi risparmi per aiutare chi ha bisogno. Per farlo, mette donazioni anonime su GoFundMe, coprendo le spese mediche di persone sconosciute. L’attore ha spiegato di preferire rimanere nell’ombra, senza cercare riconoscimenti pubblici. A volte, dona anche somme significative, senza rivelare la propria identità. Questa scelta permette a chi riceve aiuto di affrontare le spese senza imbarazzi. Nayyar afferma di credere nel sostegno discreto e nel valore di un gesto semplice.

Kunal Nayyar racconta come usa la propria ricchezza per aiutare in silenzio: donazioni anonime su GoFundMe per pagare cure mediche a famiglie sconosciute. Nel panorama delle star televisive strapagate, capita raramente di sentire parlare di beneficenza senza fanfare, eppure Kunal Nayyar, volto storico di The Big Bang Theory, ha scelto una strada discreta e notturna: entrare su GoFundMe e cambiare la vita di perfetti sconosciuti, un click alla volta. Un "superpotere" silenzioso nato dal successo televisivo Per dodici stagioni, Kunal Nayyar è stato Raj Koothrappali, uno dei personaggi più amati di The Big Bang Theory, sitcom capace di dominare la TV americana dal 2007 al 2019.

