Porte aperte alla Lucart In centinaia per scoprire il riciclo del Tetra Pak

Ieri, nel corso della “Paper Week 2026”, il Gruppo Lucart Spa ha organizzato l’evento “Riciclo aperto” presso lo stabilimento di Diecimo, in collaborazione con il Consorzio Comieco. Centinaia di persone hanno partecipato all’iniziativa, che ha permesso di visitare i locali dello stabilimento e di conoscere da vicino il processo di riciclo del Tetra Pak. L’evento ha riscosso un buon riscontro tra i visitatori.

Successo per l’iniziativa del Gruppo Lucart Spa che ieri nell’ambito della “Paper Week 2026” e in collaborazione con il Consorzio Comieco, ha aperto i cancelli dello stabilimento di Diecimo per l’iniziativa “Riciclo aperto”. Una giornata che ha rappresentato, per centinaia di studenti e studentesse così come per i tanti cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, un’ulteriore tappa di conoscenza sul riciclo della carta e dei cartoni per bevande. Un impegno che Lucart porta avanti da anni con numeri crescenti, contribuendo in maniera determinante nell’economia circolare. Oltre quattrocento bambini delle scuole primarie e di alcuni istituti tecnici della Lucchesia, si sono presentati allo stabilimento dove gli esperti hanno loro illustrato le lunghe e complesse fasi che determinano il riciclo del prodotto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porte aperte alla Lucart. In centinaia per scoprire il riciclo del Tetra Pak Notizie correlate Riparte il progetto di mobilità sostenibile per i dipendenti Tetra Pak con il supporto di WecityPromuovere stili di vita più sostenibili, ridurre le emissioni di CO2 legate agli spostamenti casa-lavoro e migliorare il benessere delle persone:... Leggi anche: Manfredonia Calcio: porte del Miramare aperte alla solidarietà