Terzo Valico Rixi | Facciamo il possibile per chiudere l' opera ma bisogna potenziare i porti

Durante l’assemblea nazionale di oggi a Genova, il presidente di Spediporto ha evidenziato come l’aumento del livello del mare abbia complicato le operazioni portuali e che la ferrovia fatichi a sostenere il traffico, indebolendo così il sistema economico regionale. Nel frattempo, il Ministro delle Infrastrutture ha assicurato che si farà il possibile per completare il Terzo Valico, sottolineando però la necessità di potenziare i porti per migliorare la situazione.

Se il mare cresce, la ferrovia arranca, e il sistema economico della regione si indebolisce. Questo uno dei passaggi chiave della relazione di Andrea Giachero, presidente di Spediporto, intervenuto oggi, lunedì 27 aprile, a Genova, in occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione.Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Il piano anti incursioni: "Bisogna potenziare la videosorveglianza"Più che singoli episodi, una sequenza di segnali che sono spia soprattutto di un disagio giovanile diffuso. Dai cantieri complessi come il terzo valico nasce la 'supermaschera' con realtà aumentataUn workshop tecnico a livello nazionale dedicato alla gestione in sicurezza dei cantieri complessi, con un focus specifico sul rischio amianto e... Contenuti di approfondimento Addio alla donna che bocciò il progetto del Terzo valico dei GioviAlla fine degli anni ’90, quando il parere dei tecnici era ancora fondamentale nella valutazione delle Grandi opere prima della Legge obiettivo voluta dal governo Berlusconi, i progetti del Terzo vali ... giornale7.it Guasto al carro ferroviario, salta sopralluogo di RixiIl carro ferroviario su cui viaggiavano il viceministro Edoardo Rixi insieme al commissario del Terzo Valico Mauceri, al direttore generale di Rfi Isi, al consigliere regionale Campora e al responsabi ... rainews.it