In molte zone si registra una serie di segnali che indicano un disagio giovanile diffuso, più che singoli episodi isolati. Tra le misure proposte per affrontare la situazione, si parla di potenziare la videosorveglianza come parte di un piano anti incursioni. La discussione riguarda soprattutto la necessità di interventi che possano garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate.

Più che singoli episodi, una sequenza di segnali che sono spia soprattutto di un disagio giovanile diffuso. Negli ultimi anni, a Monza, i vandalismi contro i beni pubblici sono stati frequenti. Anche in luoghi controllati e in cui si è intervenuti. Ne è un simbolo il Monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste. Qui, settimana scorsa, si è registrato un nuovo episodio di incuria: bottiglie di vino, superalcolici e lattine abbandonate dopo una serata di divertimento. Il monumento, dedicato ai Caduti delle guerre, viene spesso scambiato per un punto di ritrovo informale, con comportamenti che ne compromettono il decoro. Non solo rifiuti: negli anni si sono verificati anche danneggiamenti più gravi, con tentativi di arrampicata sulla struttura e il distacco di alcune lastre bronzee riportanti i nomi dei caduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano anti incursioni: "Bisogna potenziare la videosorveglianza"

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