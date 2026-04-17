Dai cantieri complessi come il terzo valico nasce la ' supermaschera' con realtà aumentata

Si è tenuto un workshop nazionale dedicato alla sicurezza nei cantieri complessi, con particolare attenzione alla gestione del rischio amianto e alle innovazioni tecnologiche recenti. Durante l’evento, sono stati presentati strumenti come la 'supermaschera' con realtà aumentata, sviluppata per migliorare la sicurezza degli operatori nei cantieri come il terzo valico. L’incontro ha coinvolto tecnici e professionisti del settore, concentrandosi sulle pratiche e le tecnologie più avanzate in uso.

Un workshop tecnico a livello nazionale dedicato alla gestione in sicurezza dei cantieri complessi, con un focus specifico sul rischio amianto e sulle più recenti innovazioni tecnologiche a supporto degli operatori del settore. È quello che si è svolto ieri presso la sede di Esseg - Scuola Edile.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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