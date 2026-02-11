Accerchiato minacciato con coltello e pistola e caricato in auto | Devi prelevare 500 euro al bancomat | notte di terrore a Brescia

Questa notte a Brescia un uomo è stato preso di mira da tre ragazzi armati. Lo hanno accerchiato, minacciato con un coltello e una pistola, e poi lo hanno costretto a prelevare 500 euro dal bancomat. La vittima si è ritrovata sotto choc, mentre i rapinatori sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Brescia, 11 febbraio 2026 – Trovato sotto choc, dopo essere stato accerchiato, minacciato e derubato da tre ragazzi, armati di coltello e pistola. Una serata da incubo per un ragazzo bresciano, vittima di un'aggressione in via Creta a Brescia, all'esterno di un locale della zona. L'allarme è scattato al numero di emergenza Nue 112 e gli agenti della squadra volante e del Commissariato Carmine sono immediatamente accorsi sul posto trovando il ragazzo in preda al terrore per quanto accaduto. "Devi prelevare 500 euro al bancomat" . La vittima della rapina ha spiegato di essere stato avvicinato da un tre ragazzi.

