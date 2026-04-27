Terrore ad Aprilia | tentato omicidio e armi sequestrate dai Carabinieri

A Aprilia, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, e sono state sequestrate diverse armi. Le forze dell’ordine stanno inoltre approfondendo le indagini su altri episodi di violenza e sequestri di droga nella zona. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine nel tentativo di fare luce su un quadro di illegalità che coinvolge più attività illecite.

? Cosa sapere Un uomo di 48 anni è fermato ad Aprilia per tentato omicidio con armi sequestrate.. Le indagini si estendono a episodi di violenza e sequestri di droga nella provincia.. Giovedì 23 aprile, un uomo di 48 anni ad Aprilia è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di uccidere un cittadino straniero dopo una lite avvenuta la notte precedente, ferendo la vittima con diverse raffiche di pistola. Il bilancio della violenza che ha scosso il territorio riguarda anche la scoperta di armi e munizioni nel domicilio dell’indiziato, oltre all’esplosione di colpi in pubblico. L’uomo colpito è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Pomezia per le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore ad Aprilia: tentato omicidio e armi sequestrate dai Carabinieri Notizie correlate Minore arrestato ad Aprilia per tentato omicidio, eseguito mandato europeo: i dettagli del blitzÈ stato eseguito un arresto a Latina nell’ambito di un’indagine internazionale: un giovane di origini rumene, non ancora maggiorenne, è stato... Spara al rivale durante una lite per soldi ad Aprilia: fermato un 48enne per tentato omicidioLite per un credito finisce a colpi di pistola: un uomo ferito gravemente ad Aprilia, l’altro prova a coprire tutto con un falso incidente. Altri aggiornamenti Tentato omicidio nella notte ad Aprilia, fermato un 48enne del postoUn tentato omicidio avvenuto ad Aprilia nella notte ha portato al fermo di un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di tentato omicidio premeditato, oltre ch ... radioluna.it Spari ad Aprilia: fermato un 48enne per tentato omicidioScene da Far West ad Aprilia, dove un 48enne del posto è stato fermato dalle autorità per tentato omicidio premeditato ... latinacorriere.it