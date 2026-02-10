Heraskevych alle Olimpiadi col casco con gli atleti ucraini morti scontro col Cio che lo vieta

Durante le Olimpiadi, l’atleta ucraino Heraskevych ha deciso di indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti. Il Cio ha vietato questa scelta, ma lui ha deciso di non fermarsi. Zelensky e le autorità di Kiev hanno subito protestato contro la decisione, mentre Heraskevych ha continuato a portare il casco sul podio. La polemica tra l’atleta e il Comitato Olimpico si accende ancora di più.

Alle Olimpiadi lo skeletonista Vladyslav Heraskevych ha voluto gareggiare con un casco che ritrae i volti di atleti ucraini morti nel conflitto. Il Cio lo ha vietato per motivi di neutralità, proponendo in alternativa una fascia nera. Zelensky e Kiev criticano la decisione, mentre l'atleta ha scelto di tirare dritto e lottare per il diritto di indossare comunque l'accessorio. Il casco di Heraskevych alle Olimpiadi Le motivazioni del Cio Il tributo agli atleti ucraini morti Chi è Vladyslav Heraskevych Il casco di Heraskevych alle Olimpiadi Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è il protagonista della nuova polemica attorno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

