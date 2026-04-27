Nella giornata di domenica, un esemplare di squalo verdesca di circa un metro e mezzo è stato avvistato vicino alla riva a Porto Badino. L'animale si è spostato in direzione del largo, senza rappresentare un pericolo per le persone presenti in zona. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di bagnanti e operatori, che hanno osservato l’animale senza che si registrassero interventi di sicurezza o incidenti.

? Cosa sapere Squalo verdesca di un metro e mezzo avvistato domenica pomeriggio a Porto Badino.. L'esemplare non è pericoloso per l'uomo e si è allontanato verso il largo.. Un esemplare di squalo lungo circa un metro e mezzo ha sorpreso i bagnanti di Porto Badino nella domenica pomeriggio, facendo circolare rapidamente filmati del ritrovamento tra le acque basse di Terracina. L’avvistamento è avvenuto a ridosso della riva, quando alcuni presenti hanno notato il movimento dell’animale a pochissima distanza dal bagnasciuga. Le immagini catturate sono subito approdate sui social network, accumulando in breve tempo un numero elevato di visualizzazioni e suscitando diverse reazioni tra gli utenti, che hanno oscillato tra la pura curiosità e un certo timore per la sicurezza in mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Porto Badino: squalo di un metro avvistato in riva

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