Squalo dormiente avvistato per la prima volta sul fondo dell’Antartide | la sua presenza rivela una cosa importante

Un squalo dormiente è stato avvistato per la prima volta sul fondo dell’Antartide, un fatto che ha sorpreso i ricercatori. La scoperta si deve a un team di scienziati che ha utilizzato telecamere sottomarine per esplorare le acque gelide del continente. La presenza di questa specie, finora considerata rara nella zona, indica che le aree più profonde si stanno modificando a causa del riscaldamento globale. La scoperta apre nuove domande sulla distribuzione e i comportamenti di questi predatori nei mari più remoti del pianeta.

Il confine dei regni ghiacciati dell’Antartide sembra essersi spostato. In un evento che ha scosso la comunità scientifica internazionale, un esemplare di squalo dormiente meridionale (Somniosus antarcticus) è stato documentato per la prima volta nelle profondità abissali del continente bianco. L’incontro, avvenuto a circa 490 metri di profondità al largo delle Isole Shetland Meridionali, rappresenta l’avvistamento più a sud mai registrato per questa specie elusiva, mettendo in discussione decenni di certezze oceanografiche. Le riprese sono state effettuate nel gennaio 2025 grazie all’impiego di una tecnologia all’avanguardia: una telecamera subacquea con esca posizionata dal Minderoo–UWA Deep-Sea Research Center. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Squalo dormiente avvistato per la prima volta sul fondo dell’Antartide: la sua presenza rivela una cosa importante Leggi anche: Squalo ripreso per la prima volta nelle profondità dell'Antartide Leggi anche: Coma_Cose, parla per la prima volta Fausto e rivela tutta la verità: ecco cosa è successo davvero Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Squalo dormiente avvistato a 490 m di profondità nelle acque gelide dell’Antartide: è la prima volta; Lo straordinario avvistamento dello squalo dormiente in Antartide: il video; Uno squalo avvistato per la prima volta nelle gelide acque dell'Antartide: il video. Uno squalo avvistato per la prima volta nelle gelide acque dell'Antartide: il videoSorpresa per gli scienziati impegnati nello studio degli abissi: uno squalo è stato ripreso per la prima volta nelle acque profonde e quasi gelide dell’Antartide. tg.la7.it Squalo avvistato per la prima volta negli abissi dell'Antartide, il Video CorriereL’esemplare, lungo tra i 3 e i 4 metri, è stato filmato al largo delle South Shetland Islands, vicino alla Penisola Antartica, a circa 490 metri di profondità, dove la temperatura dell’acqua sfiora lo ... ilmeteo.it Squalo Wobbegong nel suo tipico comportamento di predazione d’agguato. Appoggiato sul corallo, sfrutta la sua colorazione e le frange cutanee per integrarsi completamente col fondale corallino. Rimane immobile anche a lungo, diventando parte del reef, fi - facebook.com facebook