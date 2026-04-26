Squalo mako urta una barca a Gallipoli | paura tra i diportisti il video e il dettaglio che inquieta

Un esemplare di squalo mako ha urtato un’imbarcazione mentre si trovava al largo di Gallipoli durante un’attività di pesca. Il contatto è stato ripreso in un video diffuso sui social, generando preoccupazione tra i diportisti presenti nella zona. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di questo squalo nelle acque vicino alla costa.

Squalo mako urta una barca a Gallipoli: cosa è successo. Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’imbarcazione da diporto durante una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti, rimasti illesi nonostante la violenza dell’impatto. L’episodio è avvenuto a poca distanza dalla costa ed è stato raccontato sui social da Giuseppe Zacà, che ha condiviso anche il video ripreso durante quei momenti. Il racconto: “Un colpo improvviso, la barca ha tremato”. Secondo la testimonianza, lo squalo avrebbe cambiato direzione all’improvviso colpendo la prua dell’imbarcazione. «Un tonfo secco, seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa», ha raccontato Zacà.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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