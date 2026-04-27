Un ex arbitro ha rivelato che in passato il responsabile della sala Var utilizzava codici specifici per comunicare con gli assistenti. Tra questi, uno consisteva nel gioco sasso-carta-forbice, scelto durante incontri settimanali dedicati alla preparazione. La scoperta mette in luce un sistema di segnali che sarebbe stato adottato per trasmettere indicazioni, senza l’uso di comunicazioni ufficiali o formali.

Un sistema di segnali, gesti ripetuti, tutt’altro che episodici e decisi a tavolino nei raduni settimanali. Nel pieno della bufera sul mondo arbitrale, emergono nuove accuse che puntano dritte verso la sala Var di Lissone e i suoi presunti 'codici'. A parlare è l’ex arbitro Pasquale De Meo che all’AGI descrive una prassi che sarebbe stata "conosciuta da tutti nell’ambiente", una sorta di codice gestuale che Rocchi e Gervasoni avrebbero utilizzato per comunicare con gli addetti al Var e correggerne le decisioni ritenute sbagliate: "Erano gesti decisi nei raduni riservati degli arbitri che venivano stabiliti ogni settimana. Per esempio, uno era quello del 'sasso-carta-forbice'", spiega De Meo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex arbitro De Meo: "Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice"

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