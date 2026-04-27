L' ex arbitro De Meo | Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var Uno era sasso-carta-forbice

Da gazzetta.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex arbitro ha rivelato che in passato il responsabile della sala Var utilizzava codici specifici per comunicare con gli assistenti. Tra questi, uno consisteva nel gioco sasso-carta-forbice, scelto durante incontri settimanali dedicati alla preparazione. La scoperta mette in luce un sistema di segnali che sarebbe stato adottato per trasmettere indicazioni, senza l’uso di comunicazioni ufficiali o formali.

Un sistema di segnali, gesti ripetuti, tutt’altro che episodici e decisi a tavolino nei raduni settimanali. Nel pieno della bufera sul mondo arbitrale, emergono nuove accuse che puntano dritte verso la sala Var di Lissone e i suoi presunti 'codici'. A parlare è l’ex arbitro Pasquale De Meo che all’AGI descrive una prassi che sarebbe stata "conosciuta da tutti nell’ambiente", una sorta di codice gestuale che Rocchi e Gervasoni avrebbero utilizzato per comunicare con gli addetti al Var e correggerne le decisioni ritenute sbagliate: "Erano gesti decisi nei raduni riservati degli arbitri che venivano stabiliti ogni settimana. Per esempio, uno era quello del 'sasso-carta-forbice'", spiega De Meo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'ex arbitro De Meo: "Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice"

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