Montello si è dimessa la sindaca Elvira Borali | si va verso il commissariamento

La sindaca di Montello, Elvira Borali, si è dimessa, portando alla fine della sua amministrazione. Durante la seduta del consiglio comunale di venerdì 6 marzo, si è verificato il venir meno della maggioranza in aula. Ora si attende il possibile commissariamento del Comune, con le autorità che dovranno decidere i prossimi passi.

La seduta decisiva venerdì mattina: la sindaca Elvira Borali aveva messo in discussione la posizione di Rebecca Colleoni Montello. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Elvira Borali è giunta al termine. È venuta meno la maggioranza in aula nella seduta del consiglio comunale che si è svolta venerdì 6 marzo. Così al sindaco Elvira Borali non è rimasto altro che rassegnare le proprie dimissioni. La prima cittadina era stata eletta alla guida della lista “Elvira Borali sindaco” a giugno 2024. Al centro della seduta di venerdì mattina è stata la proposta di decadenza della consigliera Rebecca Colleoni, passata dalla maggioranza al gruppo “Prima Montello”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In attesa della resa dei conti di venerdì mattina, quando il consiglio comunale sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per il futuro del paese,

