Terremoto arbitrale l' ex fischietto De Meo rileva | Sasso-carta-forbice per influenzare le decisioni

Un ex arbitro ha commentato un episodio che, a suo avviso, rappresenta un esempio di interferenza nelle decisioni ufficiali. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stato un tentativo di influenzare le decisioni degli ufficiali di gara attraverso un gioco di sasso, carta, forbice, che sarebbe stato considerato non consentito dal protocollo. I sistemi di revisione video e gli ufficiali addetti erano stati designati e non prevedevano interventi dall’esterno.

«Naturalmente era una cosa vietata dal protocollo. I Var e gli Avar erano designati e nessuno sarebbe potuto intervenire da fuori». A dirlo è l’ex arbitro Pasquale De Meo, che torna su quanto emerso nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, parlando di presunte interferenze nella gestione del Var. Il presunto “codice” dalla sala Var Secondo De Meo, si sarebbe trattato di una prassi conosciuta nell’ambiente: «Perché in alcune partite scattava il “pugno-mano-forbice” e in altre no? Così veniva falsato il campionato». L’ex arbitro, pur sottolineando che si tratta di ipotesi, esclude che il meccanismo fosse finalizzato a favorire una squadra specifica, ipotizzando invece una tutela delle carriere arbitrali, considerando che un errore non corretto avrebbe inciso negativamente sulle valutazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto arbitrale, l'ex fischietto De Meo rileva: “Sasso-carta-forbice per influenzare le decisioni” Notizie correlate L'ex arbitro De Meo: "Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice"Un sistema di segnali, gesti ripetuti, tutt’altro che episodici e decisi a tavolino nei raduni settimanali. "Sasso, carta, forbice": il codice che è emerso nell'inchiesta sul VarNuove rivelazioni su ciò che si sarebbe verificato nella Sala Var di Lissone (MB) gettano ulteriori ombre sul mondo arbitrale, in piena bufera dopo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terremoto arbitri: non solo Rocchi, indagato per frode sportiva anche il supervisore var Gervasoni; Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: Ho sempre agito correttamente; Terremoto arbitri, dopo il designatore Rocchi si autosospende anche Gervasoni · LaC News24; Chi è Domenico Rocca, l'ex assistente da cui parte il caos arbitri. Sui social: Chi di spada ferisce... Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: Dino Tommasi nuovo designatore. 5 indagati, nessuno dell’InterLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Terremoto nel calcio, l'esposto dell'avvocato veronese Michele Croce: «Inter-Hellas una vera frode sportiva»Il legale, ex candidato sindaco scaligero, ha denunciato il Var in procura a Milano per il match del 6 gennaio 2024 a San Siro tra neroazzurri e gialloblù ... corrieredelveneto.corriere.it Nessun tesserato dell’Inter coinvolto nello scandalo arbitri in Serie A Lo fa sapere il Corriere della Sera, che sottolinea come dalla società nerazzurra filtrano: fastidio e stupore per quanto riguarda il terremoto che ha scosso il mondo arbitrale, con ca - facebook.com facebook RT @Fabio_Wallys: Condò sul terremoto arbitrale negli studi di Sky Sport: "Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, quella di Udines… x.com