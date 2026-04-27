Sasso carta forbice | il codice che è emerso nell' inchiesta sul Var

Nuove rivelazioni riguardano quanto accaduto nella Sala Var di Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Le indagini hanno portato alla luce dettagli su un presunto codice utilizzato tra gli operatori coinvolti. Sono emersi elementi che potrebbero riguardare le comunicazioni e le modalità di gestione delle decisioni durante le partite. La procura sta valutando i riscontri raccolti nel corso delle verifiche.

Nuove rivelazioni su ciò che si sarebbe verificato nella Sala Var di Lissone (MB) gettano ulteriori ombre sul mondo arbitrale, in piena bufera dopo l’esplosione del caso Rocchi: stando alle rivelazioni dell’ex direttore di gara Pasquale De Meo, esisterebbe un collaudato sistema di comunicazione con gesti e segnali ideati durante i raduni settimanali. Nell’intervista rilasciata all’Agi, l’ex arbitro parla senza giri di parole di un’abitudine “nota a tutti nell’ambiente”, un metodo consolidato tramite il quale Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sarebbero intervenuti per comunicare con gli incaricati al Var e modificare in itinere le loro decisioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sasso, carta, forbice": il codice che è emerso nell'inchiesta sul Var Notizie correlate Leggi anche: “Pugno, carta, forbice. Il codice Rocchi per pilotare il Var” L'ex arbitro De Meo: "Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice"Un sistema di segnali, gesti ripetuti, tutt’altro che episodici e decisi a tavolino nei raduni settimanali. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gli studenti del Polo tecnologico vibonese non si fermano più: in finale al campionato nazionale di robotica, unica scuola calabrese · ilvibonese.it; ’Onfalos’, Laminarie mette l’infanzia al centro; Real Madrid, Raul Asencio ricoverato in ospedale: perde 6 kg a causa di un'infezione – i report; Caressa avvisa Milan e Napoli: Juve a 3 punti dal secondo posto, è un quadro inatteso. Sasso, carta, forbice: il codice che è emerso nell'inchiesta sul VarLe rivelazioni choc dell'ex arbitro De Meo ricostruiscono un presunto sistema di comunicazione con gli addetti in Sala Var ... ilgiornale.it Caos Aia, Rocchi e le influenze sulle decisioni Var con carta, forbice e sasso: la denuncia dell’ex arbitro Pasquale De MeoTerremoto Aia, l'ex arbitro De Meo rivela un sistema collaudato di segnali di Rocchi per influenzare le decisioni Var, anche tramite carta, forbice e sasso ... clubdoria46.it Buon inizio di settimana dalle nostre montagne! Siamo sul Corno Grande del Gran Sasso d’Italia insieme a Luca Posati, che nella giornata di domenica 26 aprile ci ha regalato immagini davvero spettacolari. La mattina ha offerto una neve eccellente, soprattutt - facebook.com facebook