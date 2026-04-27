Terremoto AIA il codice di Rocchi per condizionare il VAR | mano alzata e pugno chiuso le accuse della Procura di Milano

Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, si è autosospeso dall’incarico dopo che la Procura di Milano ha aperto un’indagine per frode sportiva. L’inchiesta riguarda alcune decisioni arbitrali in occasione di un incontro, tra cui l’uso di un gesto con la mano alzata e il pugno chiuso, che sarebbero stati usati per influenzare il VAR. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e comportamenti fraudolenti.

? In Sintesi Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si è ufficialmente autosospeso dal suo incarico in seguito all’inchiesta per frode sportiva condotta dalla Procura di Milano. Dalle indagini emerge un dettaglio inquietante: l’uso di un codice segreto a gesti (ribattezzato ironicamente “Gioca Jouer”) all’interno della sala VAR di Lissone per condizionare le decisioni dei colleghi. L’inchiesta, che va avanti da oltre un anno, ipotizza designazioni pilotate a favore dell’ Inter e si baserebbe su intercettazioni telefoniche non ancora rese pubbliche. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, il Comitato Nazionale dell’ AIA si riunisce d’urgenza per nominare un sostituto per il finale di stagione: il grande favorito è Domenico Celi, attuale responsabile del settore tecnico arbitrale.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Terremoto AIA, il codice di Rocchi per condizionare il VAR: mano alzata e pugno chiuso, le accuse della Procura di Milano Notizie correlate Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l’esposto di Rocca? In Sintesi Terremoto ai vertici del calcio italiano: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia il 24 aprile... Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’InterMIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Gioca Jouer , il codice segreto per comunicare in sala VAR: così Rocchi metteva pressione; Chinè: Chiesti ieri gli atti dell'indagine su Rocchi, se ci saranno nuovi elementi riapriremo il caso; Caso Rocchi, Chinè si difende: Abbiamo indagato e archiviato, ora chiederemo gli atti a Milano. Gioca Jouer, spunta il codice segreto per comunicare in sala VAR: così Rocchi metteva pressione al VARUltime notizie Serie A - Non solo le bussate sospette, ma un vero e proprio codice per parlare in sala VAR. Ad indagare sul terremoto che ha coinvolto l'AIA è la Procura di Milano. Movimenti sospetti, ... msn.com Indagine AIA, il codice gestuale per comunicare in sala Var. Lo scandalo si allargaSecondo quanto riferisce l'edizione odierna dei Repubblica sarebbe esistito un vero e proprio codice 'gestuale' per comunicare in sala VAR. areanapoli.it Però un dubbio viene: cioè la procura di Milano (il pm Ascione) ha davvero in seguito a un esposto di un tifoso del Verona (!!!) aperto un fascicolo sulla sbracciata di Bastoni in Inter-Verona Cioè ripeto: un tifoso fa un esposto su un mancato fallo e il pm inda x.com Le indagini della Procura di Milano sul designatore di Serie A e B rilanciano l’ipotesi «politica» - facebook.com facebook