Un terremoto di magnitudo 6,1 è stato registrato nel nord del Giappone, a circa 80 km di profondità nella regione di Hokkaido. La scossa è stata avvertita in diverse aree circostanti, con possibili danni e alcune interruzioni di servizio. Non sono stati segnalati immediatamente vittime o feriti, ma le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il nord del Giappone. Il sisma, localizzato a circa 80 km di profondità nel settore meridionale di Hokkaido, è stato registrato intorno alle 5:30 locali di lunedì 27 aprile (le 23:30 italiane). Nonostante l’intensità, le autorità (Jma e Usgs) non hanno diffuso allarmi tsunami. Sebbene l’area interessata sia poco popolata, gli esperti avvertono del possibile rischio di smottamenti e frane nelle zone dove le scosse sono state avvertite con maggiore vigore. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto a Hokkaido in Giappone con scossa di magnitudo 6,1, la "previsione" sul mega-sisma si è avverata

Terremoto Giappone oggi: scossa 7.4 e tsunami a Iwate, onde fino a 80 cm registrate a Kuji

Notizie correlate

Giappone, sisma di magnitudo 7.7 e allerta tsunami. E psicosi: ora si teme il "mega-terremoto"Un fortissimo terremoto si è verificato in Giappone, questa mattina, e ora si teme l'effetto tsunami con onde alte fino a tre metri.

Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.4. Tsunami con onde di 80 centimetri sul porto di KujiTokyo, 20 aprile 2026 – Un forte terremoto è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'isola giapponese di Hokkaido; Scossa di magnitudo 7.7 in Giappone. Allerta per possibile maxi terremoto nel nord; Terremoto di magnitudo 7,5 al largo del Giappone, treni fermi: allerta su possibile mega sisma; Hokkaido, il mare si gonfia: onde sempre più grandi dopo il terremoto, le immagini dall'alto.

Giappone, terremoto di magnitudo 6.1 sull’isola di HokkaidoIl Giappone continua a tremare: alle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia) un sisma di magnitudo 6.1 si è registrato nella parte meridionale dell’isola di Hokkaido a una profondità di circa 80 ... fanpage.it

Terremoto di magnitudo 6.1 nella notte: autorità in allerta e monitoraggi in corsoScossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord del Giappone: epicentro a Sarabetsu e monitoraggio costante delle autorità. notizie.it

Secondo il CORRIERE due notizie importanti: L'indagine sarebbe partita prima della denuncia di ROCCA, quindi ci sarebbero intercettazioni precedenti. Il presidente del #Coni si sarebbe convinto di commissariare la #FIGC. se non è terremoto questo.. x.com

Terremoto (annunciato) per il Teatro La Fenice di Venezia. La goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai stracolmo è l’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Beatrice Venezi al quotidiano argentino La Nacìon in cui la stessa Venezi dichiarava, a proposito d - facebook.com facebook