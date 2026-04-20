Un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Giappone questa mattina, generando preoccupazioni per un possibile tsunami. Le autorità hanno diramato un’allerta, con onde che potrebbero raggiungere i tre metri di altezza. La scossa si è avvertita in diverse zone del paese, e si temono ulteriori effetti nel breve termine. La popolazione è stata invitata a seguire le indicazioni di sicurezza e a mantenere la calma.

Un fortissimo terremoto si è verificato in Giappone, questa mattina, e ora si teme l'effetto tsunami con onde alte fino a tre metri. La terra ha tremato, con una magnitudo di 7.7, quando in Italia erano le 9.53 (in Giappone erano le 16.53). Dopo il sisma, l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri. Ma il peggio potrebbe ancora dover venire, sotto forma di un "mega-terremoto" dagli effetti potenzialmente devastanti anche per un Paese all'avanguardia in materia anti-sismica come quello nipponico. L'epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri nelle acque del Pacifico, al largo della costa di Sanriku nella regione della prefettura di Iwate, ed è stato di grande intensità: hanno tremato perfino grandi edifici fino a Tokyo, a centinaia di chilometri di distanza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giappone, sisma di magnitudo 7.7 e allerta tsunami. E psicosi: ora si teme il "mega-terremoto"

Giappone valuta i danni dopo il terremoto di magnitudo 7,5 al largo di Aomori

Notizie correlate

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate.

Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: scattata l’allerta tsunamiUn potente terremoto ha colpito la costa settentrionale del Giappone e l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta tsunami per la regione.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa; Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a ?machi, tutti i dettagli; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami; Doppio terremoto nel cuore delle Alpi Giapponesi: la terra trema a Omachi | DATI e MAPPE.

Terremoto di magnitudo 7,5 al largo del Giappone, treni fermi: allerta su possibile mega sismaNEW DELHI - La Japan Meteorological Agency ha emesso un’allerta tsunami nella regione, dopo aver registrato un potente terremoto al largo della costa ... ilsole24ore.com

Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5 causa uno tsunami, rischio mega-sismaUn forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, con la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami ... virgilio.it

Panico da "mega #terremoto": cosa può accadere in #Giappone dopo la scossa magnitudo 7.7 e l'allerta #tsunami - facebook.com facebook

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.7 al largo del Giappone x.com