A Terracina si è svolta la 52esima edizione della Pedagnalonga, con più di 600 atleti e migliaia di partecipanti. L'evento ha registrato il tutto esaurito, attirando un grande pubblico locale e proveniente da altre zone. La manifestazione, che si tiene ogni anno, comprendeva percorsi di camminata e corsa, e si è conclusa con un grande successo di partecipazione e numeri record rispetto alle edizioni precedenti.

? Cosa sapere Oltre 600 atleti e migliaia di partecipanti hanno partecipato alla 52esima Pedagnalonga a Terracina.. Il sold-out della passeggiata enogastronomica a Borgo Hermada conferma il successo dell'evento territoriale.. Migliaia di persone hanno animato le strade di Borgo Hermada a Terracina per la 52esima edizione della Pedagnalonga, un evento che ha consolidato il suo ruolo di pilastro primaverile per l’intero territorio pontino. La manifestazione ha una partecipazione massiccia, trasformando la località in un crocevia di sport e convivialità tra i sentieri della zona. L’appuntamento, che ha registrato il sold-out per la passeggiata enogastronomica già con largo anticipo, non è stato solo una sfida atletica ma un momento di profonda connessione con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terracina in festa: sold-out e record per la 52esima Pedagnalonga

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