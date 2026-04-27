Pedagnalonga | in migliaia per la 52esima edizione Tutti i vincitori

In migliaia di persone si sono radunate a Borgo Hermada, nel territorio pontino, per partecipare alla 52esima edizione della Pedagnalonga. La manifestazione si svolge annualmente a Terracina e anche quest’anno ha registrato un’affluenza significativa, confermando il suo ruolo tra gli eventi più attesi della stagione primaverile. Sono stati annunciati i nomi dei vincitori di questa edizione, che si è svolta senza particolari intoppi.

In migliaia, anche quest’anno, hanno partecipato alla Pedagnalonga di Borgo Hermada, a Terracina. Anche questa 52esima edizione è stata un successo confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi della primavera nel territorio pontino. “Siamo molto felici per il successo di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: BAFTA 2026: tutti i vincitori di questa edizione Tutti i vincitori della seconda edizione del PokerStars OpenTanti giorni al tavolo con le carte in mano, occhi chiaramente puntati sull'evento principale che in questa edizione 2026 ha chiuso con la bellezza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pedagnalonga di Borgo Hermada, tutto pronto per il grande giorno: migliaia al via; Oggi la Pedagnalonga di Borgo Hermada: attesi migliaia di partecipanti; RUNNING | In Corsa Libera, tutto pronto per la 52esima Pedagnalonga; Pedagnalonga, una grande festa tra sport, tradizione e partecipazione. Pedagnalonga, una festa tra sport. Nella mezza maratona vincono Rutigliano e UnganiaBORGO HERMADA – Migliaia di partecipanti hanno colorato Borgo Hermada per la 52ª edizione della Pedagnalonga, confermando ancora una volta il successo di uno degli appuntamenti più attesi della primav ... radioluna.it Oggi la Pedagnalonga di Borgo Hermada: attesi migliaia di partecipantiSarà una domenica speciale per la Pedagnalonga di Borgo Hermada, saranno migliaia i partecipanti all’evento più atteso di primavera. La partenza è fissata per le ore 9:30 dal cuore di Borgo Hermada ch ... latinaquotidiano.it Una giornata di grande festa a Borgo Hermada per la tradizionale Pedagnalonga, arrivata quest’anno all’edizione n. 52. Un successo all’insegna della tradizione per quello che si è confermato uno degli appuntamenti più attesi, con la passeggiata enogastron - facebook.com facebook #Terracina #26aprile #garapodistica "52° Pedagnalonga" modifiche alla viabilità nella zona di #BorgoHermada attenzione alla segnaletica sul posto shorturl.at/NcNLS #viabiliLAZ x.com