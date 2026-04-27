Terni Pd e M5S | Ennesima aggressione di Bandecchi al mondo dell’informazione Gestione singolare delle comunicazioni
A Terni, il confronto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si è concentrato su un episodio che riguarda il sindaco, accusato di un’ulteriore aggressione nei confronti del mondo dell’informazione. Nel corso di una riunione del Consiglio comunale, è stata avanzata una richiesta di comunicazioni all’aula, una decisione considerata insolita e che ha messo in luce un modo di gestire le comunicazioni nel municipio.
Una richiesta di ‘comunicazioni all’aula’ piuttosto singolare che conferma una gestione alquanto particolare del Consiglio comunale. Il sindaco Stefano Bandecchi ha chiesto di parlare in apertura della seduta di palazzo Spada e la presidente Sara Francescangeli ha assecondato alla richiesta. Il.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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