Terni Pd e M5S | Ennesima aggressione di Bandecchi al mondo dell’informazione Gestione singolare delle comunicazioni

A Terni, il confronto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si è concentrato su un episodio che riguarda il sindaco, accusato di un’ulteriore aggressione nei confronti del mondo dell’informazione. Nel corso di una riunione del Consiglio comunale, è stata avanzata una richiesta di comunicazioni all’aula, una decisione considerata insolita e che ha messo in luce un modo di gestire le comunicazioni nel municipio.