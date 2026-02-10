Comune di Terni Remigio Venanzi nuovo presidente del Collegio dei revisori | i dubbi di Pd e M5s e la replica di Bandecchi

A Terni, Remigio Venanzi è stato scelto come nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune. La nomina ha già scatenato polemiche, con il Pd e i 5 Stelle che mettono in dubbio la sua legittimità. Intanto, il sindaco Bandecchi difende la scelta, mentre i dubbi continuano a dividere la maggioranza. La questione resta aperta e si aspetta una risposta ufficiale sull’eventuale validità dell’incarico.

Intervento congiunto di Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo (Pd) e Claudio Fiorelli (Movimento cinque stelle). La replica di Bandecchi "L'elezione del sindaco di Polino, Remigio Venanzi, a Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Terni solleva pesanti interrogativi sulla futura legittimità tecnica dell'organo di controllo dell'Ente. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione di fronte al palese profilo di incompatibilità tecnica e giuridica che mina alla base il ruolo di garanzia che tale organo deve ricoprire e il suo presupposto essenziale: l'indipendenza.

