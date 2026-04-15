Rovere Poste ‘collaborazione tra generazioni in azienda è pilastro competitività’

In un'azienda con quattro generazioni di dipendenti, il rappresentante ha dichiarato che questa collaborazione rappresenta un elemento fondamentale per la competitività dell'impresa. La frase è stata rilasciata in un'intervista e sottolinea l'importanza del lavoro condiviso tra diverse età per il successo aziendale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui progetti o sulle modalità di cooperazione tra le varie generazioni.

(Adnkronos) – "La collaborazione fra le nostre quattro generazioni in azienda è un pilastro della nostra competitività. Noi siamo un'azienda di persone a servizio dei nostri 45 milioni di clienti e quindi riuscire a valorizzare al meglio il contributo di tutte le persone in azienda per noi è assolutamente centrale. Lo abbiamo fatto con grandissimi investimenti in formazione. Siamo in Elis, che della formazione fa una delle sue missioni fondamentali. Abbiamo dedicato mediamente 67 milioni di ore di formazione all'anno alle nostre persone che in un momento poi di stravolgimenti del contesto competitivo, grazie all'innovazione, diventa ancora più fondamentale”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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