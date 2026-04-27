Terni Madre Eletta di Gesù riconosciuta Venerabile | Modello di santità ed imitabile dai fedeli

La diocesi di Terni-Narni-Amelia ha annunciato il riconoscimento delle virtù eroiche della religiosa dell’ordine delle Carmelitane Scalze, nota come Maria Eletta di Gesù, al secolo Caterina Tramazzoli. Il Dicastero delle Cause dei Santi ha riconosciuto ufficialmente il suo stato di venerabile, confermando la sua figura come esempio di santità e di impegno religioso. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale.