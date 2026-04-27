Terni Madre Eletta di Gesù riconosciuta Venerabile | Modello di santità ed imitabile dai fedeli
La diocesi di Terni-Narni-Amelia ha annunciato il riconoscimento delle virtù eroiche della religiosa dell’ordine delle Carmelitane Scalze, nota come Maria Eletta di Gesù, al secolo Caterina Tramazzoli. Il Dicastero delle Cause dei Santi ha riconosciuto ufficialmente il suo stato di venerabile, confermando la sua figura come esempio di santità e di impegno religioso. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale.
La diocesi di Terni-Narni-Amelia ha accolto il riconoscimento, da parte del Dicastero delle Cause dei Santi delle virtù eroiche della serva di Dio Maria Eletta di Gesù - al secolo Caterina Tramazzoli - religiosa dell’ordine delle Carmelitane Scalze. Un riconoscimento che rende Venerabile Madre.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Terni, dal degrado alla nuova vita della (ex) Casa delle Musiche: “Un modello per una città coesa ed inclusiva”Un debutto agognato per la (ex) Casa delle Musiche, collocata nel quartiere di Borgo Bovio.
Leggi anche: Terni, Laura Caparvi di Umbria Energy eletta ‘CEO dell’anno’: “Abbiamo trasformato il cambiamento in opportunità”