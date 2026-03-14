Terni Laura Caparvi di Umbria Energy eletta ‘CEO dell’anno’ | Abbiamo trasformato il cambiamento in opportunità

A Terni, Umbria Energy ha ricevuto un premio importante durante gli ‘Le Fonti Awards’, uno degli eventi internazionali più rilevanti nel settore dell’economia e della finanza. Laura Caparvi, che ricopre il ruolo di CEO, ha commentato la trasformazione del cambiamento in opportunità. Questa vittoria rappresenta un riconoscimento significativo per l’azienda, che si è distinta nel corso della cerimonia.

Un doppio quanto significativo riconoscimento conseguito da Umbria Energy. L’azienda infatti è stata protagonista de ‘Le Fonti Awards’ ossia uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'economia e alla finanza. L’amministratore delegato Laura Caparvi è stata eletta ‘CEO dell’anno’ mentre Umbria Energy ha ottenuto il premio di Eccellenza dell'Anno - Innovazione & Leadership. Secondo il Comitato Scientifico e le testate del gruppo Le Fonti, il riconoscimento premia la capacità dell’azienda di coniugare una struttura agile e altamente qualificata con una visione lungimirante, capace di rispondere con efficacia alle sfide della transizione energetica: “Per guidare una realtà che rappresenta un'eccellenza nel settore dell'energia elettrica e del gas. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Laura Vernuccio eletta presidente della sezione regionale dell'Associazione italiana di psicogeriatriaLa dottoressa Laura Vernuccio, responsabile del Centro declino cognitivo e demenze della geriatria del Policlinico di Palermo, è stata eletta...

Caressa: «Ricci? Ne abbiamo visti dare così. Se è un cambiamento è un cambiamento drastico»di Redazione Inter News 24Caressa nel corso di Sky Calcio Club ha commentato il calcio di rigore non dato all’Inter per tocco di braccio di Ricci...