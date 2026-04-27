Terni la segnalazione | Cumuli di rifiuti perduranti nonostante le continue sollecitazioni La richiesta di intervento
Una segnalazione proveniente dagli abitanti del quartiere di Sant’Agnese segnala la presenza di cumuli di rifiuti in via Andrea Costa, nonostante le ripetute richieste di intervento alle autorità competenti. I residenti riferiscono che i rifiuti sono rimasti sul posto per diversi giorni, nonostante le sollecitazioni inviate tramite canali ufficiali. La situazione viene descritta come persistente e non ancora risolta.
Una segnalazione è arrivata dagli abitanti del quartiere di Sant’Agnese, dopo avere accertato la presenza di cumuli di rifiuti in via Andrea Costa. La criticità sottolineata: “Il problema dell'accumulo dei rifiuti perdura nonostante le continue segnalazioni all'Asm e alla polizia locale.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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