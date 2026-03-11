Nella Striscia di Gaza, oltre due milioni di persone si trovano a convivere con enormi cumuli di rifiuti che invadono le strade e le aree pubbliche. La presenza di questa quantità di rifiuti rappresenta un pericolo diretto per la salute dei residenti, che devono affrontare condizioni igieniche precarie e rischi sanitari crescenti. La gestione dei rifiuti rimane una sfida urgente in questa regione.

Più di due milioni di persone nella Striscia di Gaza lottano per proteggere la propria salute, vivendo vicino a cumuli di rifiuti mescolati a sporcizia e detriti in tutta l’enclave, con risorse limitate per ripulire quelle che un tempo erano zone vivaci e densamente popolate, piene di mercati affollati. Da quando lo scorso ottobre è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco, il conflitto nella regione si è placato, ma gran parte del territorio rimane in rovina senza una chiara tempistica per la ricostruzione. I comuni locali e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) hanno guidato gli sforzi per ripulire i rifiuti e le macerie, ma le risorse disponibili sono limitate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, i giganteschi cumuli di rifiuti che mettono a rischio la salute dei palestinesi

Articoli correlati

Save the Children accusa Israele: “Nuove norme sulle ong mettono a rischio i bambini di Gaza”Ormai da tempo Save the Children – e le altre ong – sono in rotta di collisione con Israele.

Leggi anche: Controlli mancati sull’importazione mettono a rischio agricoltura locale e salute consumatori