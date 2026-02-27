Risanamento ultime demolizioni in via Quinto Ennio mentre i cumuli di rifiuti bloccano le ruspe all' Ex Lavatoio

Nella zona di via Quinto Ennio si stanno completando le demolizioni finali, mentre i cumuli di rifiuti continuano a ostacolare le operazioni di smaltimento nei pressi dell’Ex Lavatoio. La prossima settimana sono previste ulteriori opere di rimozione nel rione Taormina, con il trasferimento delle ultime famiglie coinvolte. Le procedure sono state avviate sotto la supervisione degli uffici competenti, in conformità alle disposizioni del sub commissario.

