Ternana incubo fallimento e prove di normalità al Liberati Politica distante e litigiosa in modo incomprensibile

La Ternana ha svolto una sessione di allenamento all’antistadio, aperta al pubblico, in preparazione alla partita contro la Pianese. La mattinata si è rivelata produttiva e ha segnato un tentativo di ritrovare una certa normalità dopo un periodo di difficoltà. Nel frattempo, il panorama politico vicino alla squadra si presenta distante e caratterizzato da incomprensioni e litigi.

Una mattinata intensa e proficua per la Ternana, in vista del match contro la Pianese. I rossoverdi si sono allenati all’antistadio a porte aperte. Presente il direttore sportivo Carlo Mammarella, che supporterà squadra e staff tecnico, oltre a fornire un prezioso contributo ai curatori.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, incubo fallimento: dalle valutazioni all’asta. Il ritorno di Mammarella e la penalizzazione ‘ridimensionata’ Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al "Liberati"TERNANA 2 RAVENNA 0 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (46’ st Majer); Kerrigan, Garetto (46’ st Kurti), Vallocchia, Ndrecka;... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ternana, incubo fallimento: dalle valutazioni all’asta. Il ritorno di Mammarella e la penalizzazione ‘ridimensionata’; Serie C: Ternana in liquidazione e avviata verso il fallimento; Fallimento Ternana: per l'asta un cronoprogramma lampo, è corsa contro il tempo per la perizia. Rientra Mammarella; Ternana, il fallimento che non ferma il pallone: tre mesi per evitare il baratro. Ternana, il club a serio rischio falllimento. La situazioneTernana tra l’incubo fallimento e le nuove inchieste su Massimo Ferrero: scopri i dettagli della crisi societaria che sta travolgendo le Fere ... clubdoria46.it Serie C: Ternana in liquidazione e avviata verso il fallimentoL’amministratore unico della Ternana, Fabio Forti, si è dimesso dall’incarico di amministratore unico dopo che ... biancorossi.net Katja Schroffenegger, Ternana Women: "Ci aspettano 4 gare contro avversari forti, ma dipende tutto da noi" Katja Schroffenegger è uno dei volti della rincorsa salvezza della Ternana Women. La sfida di domenica contro la Fiorentina (ore 18:00, stadio “Moren facebook