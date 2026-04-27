Termoli | l’ex carcere si trasforma in un centro per i giovani

A Termoli, l’ex carcere di Piazza Olimpia riaprirà a maggio come centro dedicato ai giovani, chiamato DesTEENazione. La struttura, che in passato ha avuto un ruolo diverso, verrà ora utilizzata per accogliere ragazzi di età compresa tra 11 e 21 anni. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea, con l’obiettivo di offrire uno spazio di aggregazione e attività rivolte ai giovani della zona.

? Cosa sapere L'ex carcere di Piazza Olimpia a Termoli riaprirà a maggio come centro DesTEENazione.. Il progetto per ragazzi tra 11 e 21 anni è finanziato dall'Unione Europea.. A maggio, l’ex carcere di Piazza Olimpia a Termoli riaprirà le porte per accogliere DesTEENazione, un nuovo centro progettato per offrire crescita e sperimentazione a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni. Il progetto mira a trasformare un edificio simbolo del passato in un fulcro dinamico di aggregazione e apprendimento, dove i giovani del territorio possano esprimere talenti e costruire relazioni solide. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei servizi potenziati dall’Ambito Territoriale Sociale Basso Molise, fornendo una risposta strutturata ai bisogni delle nuove generazioni attraverso un approccio che unisce formazione e tempo creativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: l’ex carcere si trasforma in un centro per i giovani Notizie correlate L’ex scuola si trasforma in centro ricreativoC’è un filo invisibile che lega la storia di un borgo al futuro dei giovani che resistono nello stesso luogo di chi è venuto prima di loro: oggi... Accoltellamento in centro, restano in carcere i due giovani. Il giudice: "Incapaci di tenere a freno impulsi delinquenziali"Il gip non ha convalidato l'arresto, ma ha disposto il carcere nei confronti dei due diciannovenni, "Standard di pericolosità sociale altissimo" Non...