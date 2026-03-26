Un edificio che un tempo ospitava la scuola elementare nel centro del paese sta per essere riconvertito in un centro ricreativo. La struttura, situata nel cuore del borgo, rappresenta un segno tangibile di come la comunità continui a evolversi mantenendo un legame con il passato. La trasformazione mira a offrire nuovi spazi agli abitanti, in particolare ai giovani, attraverso un intervento di riqualificazione edilizia.

C’è un filo invisibile che lega la storia di un borgo al futuro dei giovani che resistono nello stesso luogo di chi è venuto prima di loro: oggi quella trama sottile collega il paese alle mura dell’ex scuola elementare, che diventa il simbolo di una comunità che si sa reinventare. Prosegue con un nuovo stralcio la riqualificazione sociale dell’immobile di Burzanella: circa tre anni fa, la collaborazione tra Pro Loco e amministrazione comunale aveva permesso la sistemazione del piano terra, che oggi comprende la sede dell’associazione e una ‘bottega con cucina’ a servizio dei camminatori in transito sulla Via della Lana e della Seta. A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex scuola si trasforma in centro ricreativo

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