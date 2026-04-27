Termoli e Stellantis | la sfida per il futuro del Sud automobilistico

L'assessore regionale ha richiesto al Ministero interventi per sostenere il polo Stellantis di Termoli, evidenziando la necessità di nuovi investimenti. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione verso lo sviluppo dell'industria automobilistica nel Sud Italia. La questione riguarda la prospettiva di rafforzare la produzione e preservare i posti di lavoro presso lo stabilimento locale. La richiesta viene presentata in un momento di discussione più ampia sulle strategie industriali nazionali.

? Cosa sapere L'assessore Di Lucente chiede al Ministero nuovi investimenti per il polo Stellantis di Termoli.. Il piano mira a proteggere la produzione di motori ibridi dal divario tecnologico Nord-Sud.. L’assessore regionale alle Attività Produttive Di Lucente ha sollecitato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nuovi investimenti per il polo di Termoli, evidenziando come le criticità del comparto automobilistico possano colpire duramente l’intero Mezzogiorno. Durante il vertice sulla filiera con il ministro Adolfo Urso, è emersa una riflessione profonda sul legame tra i due stabilimenti di Cassino e Termoli, sottolineando che le difficoltà di uno si riflettono inevitabilmente sulla tenuta dell'altro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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