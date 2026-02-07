Stellantis | già prese misure per futuro Termoli e garantire lavoro

Stellantis ha deciso di intervenire subito per tutelare i posti di lavoro a Termoli. L’azienda ha già preso misure concrete in vista del futuro, anche se l’attenzione resta alta sulla possibilità di bloccare i progetti delle gigafactory in Italia e in Germania. La situazione si muove rapidamente, e ora si attende di capire come si evolveranno le trattative con le parti sociali.

Roma, 7 feb. (askanews) – Stellantis "prende atto" della decisione di ACC di avviare discussioni con le parti sociali al fine di bloccare i progetti delle gigafactory in Germania e in Italia. "Stiamo monitorando attentamente la situazione e restiamo pienamente mobilitati per valutarne le implicazioni industriali e sociali", afferma il gruppo con un comunicato. "Indipendentemente dalla strategia di investimento di ACC, Stellantis ha preso decisioni forti volte a proteggere i dipendenti in un contesto difficile per l'industria automobilistica in Europa. A Termoli (Italia), Stellantis ha annunciato il 30 gennaio che l'arrivo della linea di produzione del cambio e-DCT è stato confermato entro la fine del 2026", prosegue il gruppo.

