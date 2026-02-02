A gennaio il settore automobilistico accelera con crescita del 6,2% trainata da Stellantis in espansione

A gennaio il mercato delle auto in Italia cresce del 6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La ripresa è stata spinta soprattutto da Stellantis, che ha registrato un aumento nelle vendite. In totale, sono state immatricolate circa 141 mila vetture, segno che il settore si sta muovendo nella direzione giusta dopo un periodo difficile.

A gennaio il mercato automobilistico italiano ha registrato una crescita del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2025, con 141.980 nuove immatricolazioni registrate dal ministero dei Trasporti. Il dato positivo, sebbene ancora lontano dal livello pre-pandemia — con un calo del 41,1% rispetto a gennaio 2019 — segna un segnale di ripresa dopo un 2025 segnato da incertezze e rallentamenti. La spinta principale è arrivata dagli incentivi per l’acquisto di veicoli a batteria introdotti a ottobre, che hanno favorito un aumento significativo delle immatricolazioni di auto elettriche, che hanno raggiunto quota 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A gennaio il settore automobilistico accelera con crescita del 6,2%, trainata da Stellantis in espansione. Approfondimenti su Stellantis Italia Basilicata rafforza il suo ruolo industriale con progetti strategici per il futuro del settore automobilistico La Basilicata punta a rafforzare la sua presenza nell’industria automobilistica con nuovi progetti. Facility Management, un settore da 25 miliardi di euro e 300.000 lavoratori in rapida espansione Il facility management rappresenta un settore in crescita, con un fatturato stimato di 25 miliardi di euro e circa 300. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Stellantis Italia Argomenti discussi: Irpef e rinnovo contratti, per chi aumenta lo stipendio a gennaio?; Programma Gare Settore Giovanile 24/25 Gennaio 2026; I dati sulla fiducia in Italia migliorano gradualmente a gennaio; Cina, si contrae il settore manifatturiero a gennaio. Italia, seconda contrazione consecutiva a gennaio per settore manifatturiero - PMIROMA, 2 febbraio (Reuters) - Il settore manifatturiero italiano ha registrato una contrazione per il secondo mese consecutivo a gennaio, sebbene a un ritmo leggermente inferiore rispetto a dicembre, o ... msn.com Il mercato italiano dell'auto cresce del 6,18% a gennaio. Volano le elettricheIl mercato italiano dell'auto inizia il 2026 con il segno positivo: a gennaio - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 141.980 auto, il 6,18% in più dello mese del 2025. ansa.it STELLANTIS: UN FUTURO INCERTO MA CONCRETO PER TERMOLI E CASSINO Il tavolo automotive del 30 gennaio ha portato novità significative per gli stabilimenti di Termoli e Cassino. Emanuele Cappellano, responsabile Stellantis per l'Europa, ha conf - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.