Teramo celebra il medico Pollice | 100 anni tra scienza e dedizione

A Teramo, il sindaco ha consegnato una targa a un medico per celebrare i suoi cento anni di attività professionale e i cinquant’anni di servizio nel settore sanitario locale. L’evento ricorda un percorso di dedizione e impegno nel campo della medicina, con il medico che ha dedicato gran parte della sua vita alla cura e alla salute della comunità. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle norme di sicurezza.

? Cosa sapere Il sindaco Gianguido D’Alberto consegna una targa ad Adamo Maria Pollice a Teramo.. Il medico celebra cento anni di attività e cinquant'anni di servizio sanitario locale.. Il sindaco Gianguido D’Alberto ha consegnato una targa celebrativa ad Adamo Maria Pollice a Teramo, per festeggiare il centenario del medico nato il 27 aprile 1926. La ricorrenza del secolo raggiunto dal professionista sanitario ha portato l’amministrazione comunale a rendere omaggio alla sua figura pubblica e privata. Adamo Maria Pollice, noto in tutta la zona per la sua attività medica durata cinquant’anni, ha ricevuto i saluti della città direttamente dalle mani del primo cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo celebra il medico Pollice: 100 anni tra scienza e dedizione Notizie correlate Matera festeggia Annunziata: 100 anni tra scuola e dedizioneMatera ha celebrato il centesimo compleanno di Annunziata Andrisani nella serata di martedì 14 aprile 2026, un evento che ha la partecipazione di... Cuori 3: Scarpati da medico a sensitivo, tra scienza e mistero negli anni ’70.La terza stagione della serie televisiva “Cuori”, in onda su Rai1, introduce un elemento dirompente: Gregorio Fois, un sensitivo interpretato da... Contenuti utili per approfondire Teramo, il Sindaco D’Alberto festeggia i 100 anni di Adamo Maria PolliceIl Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha portato gli auguri della città al centenario Adamo Maria Pollice, storico medico di base molto amato dalla comunità ... abruzzonews.eu Medici di base, in provincia di Teramo 14mila cittadini ne sono sprovvisti: «E la metà dei dottori è sopra i 64 anni»TERAMO Pagati poco, senza incentivi, perlopiù in là con l’età, oberati di carichi burocratici con le scartoffie da inserire nei Pc, e spesso spediti in piccoli centri montani a girovagare tra gli ... ilmessaggero.it