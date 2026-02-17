Cuori 3 | Scarpati da medico a sensitivo tra scienza e mistero negli anni ’70

Cuori 3: Giulio Scarpati sfida la scienza nel nuovo ruolo di sensitivo nell’ospedale torinese degli anni ’70. La terza stagione della serie televisiva “Cuori”, in onda su Rai1, introduce un elemento dirompente: Gregorio Fois, un sensitivo interpretato da Giulio Scarpati, che porta con sé un’aura di mistero e sfida le certezze del mondo medico all’interno delle corsie dell’ospedale torinese degli anni Settanta. L’attore, noto per aver interpretato il dottor Lele Martini nella longeva fiction “Un medico in famiglia”, si cala in un personaggio radicalmente diverso, esplorando i confini tra razionalità e intuizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di ScarpatiIl cast di Cuori 3 si arricchisce di otto nuovi personaggi, tra cui il primario La Rosa, interpretato da Fausto Maria Sciarappa, e un sensitivo interpretato da Giulio Scarpati.

"Cuori 3", intervista esclusiva a Giulio Scarpati: "Amo interpretare ruolo fuori dagli schemi. Un medico in Famiglia? Oggi servono racconti più vicini alla realtà di oggi"

Cuori 3, Giulio Scarpati è il sensitivo che sfida la scienza: Sono un paziente indisciplinatoGiulio Scarpati interpreta il sensitivo Gregorio Fois in Cuori 3 su Rai1. L'attore rivela come sua nipote gli ha insegnato a leggere i tarocchi per il ruolo. badtaste.it

Cuori 3 stasera in tv con un finale esplosivo: uno sparo nel buio e poi…La serie tv di Rai 1 chiude la terza stagione con un colpo di scena, lasciando ben sperare i fan per una quarta. I protagonisti, Matteo Martari e Pilar Fogliati, hanno detto che la farebbero… di corsa ... msn.com

