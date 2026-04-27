Tentato suicidio sul Ponte Vecchio | agganciato e salvato dai passanti

Un uomo di 61 anni, originario di Cesena, ha tentato di togliersi la vita sul Ponte Vecchio. Alcuni passanti, notando la sua posizione pericolosa, sono intervenuti immediatamente e sono riusciti ad agganciarlo, evitando che si gettasse nel vuoto. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori, che hanno preso in carico la situazione. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Momenti di apprensione sul Ponte Vecchio, dove un cesenate di 61 anni è stato raggiunto dall'intervento tempestivo di alcuni cittadini. L'uomo era stato notato sul muro parapetto del ponte ma, proprio negli attimi precedenti all'arrivo delle forze dell'ordine, i passanti sono riusciti ad.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tentato suicidio sul ponte: intervento decisivo dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, a Taurasi, i Carabinieri in forza all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano... “Accerchiato da tre persone in modo aggressivo: salvato dai passanti”"Sono stato accerchiato da tre persone che mi chiedevano insistentemente e con fare aggressivo di dargli una sigaretta.