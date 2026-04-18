Accerchiato da tre persone in modo aggressivo | salvato dai passanti

Un uomo è stato circondato da tre persone che, con atteggiamento aggressivo, gli hanno chiesto ripetutamente una sigaretta. La scena si è svolta in strada, con i passanti che sono intervenuti per mettere fine alla situazione. Nessuna delle tre persone ha subito conseguenze legali immediate, mentre i testimoni hanno fornito versioni diverse di quanto accaduto. La vittima ha riferito di aver evitato eventuali escalation grazie all’intervento dei presenti.

"Sono stato accerchiato da tre persone che mi chiedevano insistentemente e con fare aggressivo di dargli una sigaretta. Ho avuto paura ma fortunatamente sono intervenuti alcuni passanti che mi hanno aiutato". Si è aperta con questa testimonianza il presidio che un gruppo di giovani parmigiani ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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