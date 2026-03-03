Scarcerato per rapina e omicidio dopo 5 anni subito espulso

Lunedì 2 marzo, l’Ufficio Immigrazione della questura ha portato avanti le pratiche per l’espulsione di un cittadino tunisino di 45 anni, entrato in Italia nel 2008. Dopo aver scontato una condanna per rapina e omicidio, è stato scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza dopo cinque anni. In seguito, è stato immediatamente espulso dal territorio nazionale.

Nella giornata di lunedì 2 marzo l'Ufficio Immigrazione della questura ha curato l'attività istruttoria per procedere all'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino di 45 anni, entrato in Italia nel 2008, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, dopo aver.