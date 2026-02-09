Lite tra colleghi dopo la cena | 24enne accoltellato l' amico arrestato per tentato omicidio

Una serata tra amici si trasforma in tragedia a Bitonto. Dopo una cena in centro, due giovani si sono messi a litigare e sono finiti in strada. La lite è degenerata e uno dei due ha estratto un coltello, ferendo gravemente un 24enne. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L’amico coinvolto è stato subito arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Un violento litigio in strada al termine di una cena e quindi le coltellate con un 24enne finito in ospedale in codice rosso: è accaduto sabato sera a Bitonto (Bari), in pieno centro. L'aggressore è un suo amico e collega, suo coetaneo, arrestato dagli agenti del commissariato. I fatti Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato dopo una cena apparentemente tranquilla trascorsa in un locale della città. A far degenerare la serata, una volta usciti dal locale, sarebbe stata una discussione avvenuta su corso Vittorio Emanuele II. E dalle parole i due, entrambi di origine campana, sarebbero presto passati ai fatti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lite tra colleghi dopo la cena: 24enne accoltellato, l'amico arrestato per tentato omicidio Approfondimenti su Bitonto Lite Lite in una stanza d’albergo degenera in tentato omicidio, uomo accoltellato a volto e collo: arrestato 27enne Una lite in un albergo si è trasformata in un tentato omicidio. Ragazzo accoltellato dopo una lite: è grave. Tre arresti per tentato omicidio Nella periferia ovest di Roma, un ragazzo di 25 anni è stato ferito gravemente da numerose coltellate, secondo quanto riferito, dal fratello durante una lite. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bitonto Lite Argomenti discussi: Autisti Flixbus litigano a Torino dopo un viaggio di 12 ore, uno rompe il naso al collega: condannato; Non sono un eroe, mi sono comportato come avrebbe fatto un qualunque papà: parla l'autista Mom che ha fermato la lite sul bus; Fugge dopo lite domestica e non si ferma all'alt dei carabinieri; Stella Boggio, uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore: condannata a 21 anni. Messina: lite tra medici in sala parto, mamma e bimbo graviGelosie tra colleghi alla base dell'alterco. Il marito della vittima sporge denuncia. Indaga anche la Commissione nazionale d'inchiesta sul Ssn. Fazio chiede punizioni esemplari. Gelosie ... quotidianosanita.it Lite tra vicini usata come pretesto. Ma la sicurezza urbana è altra cosaA Bellaria il dibattito politico si riaccende dopo due liti avvenute in zona porto e in via Milano, episodi che alcune forze di opposizione hanno collegato alla sicurezza cittadina. Chiara la risposta ... ilrestodelcarlino.it Colleghi un dubbio dopo Atp positiva responsabilità medica meglio procedere con ricorso 702 o citazione ordinaria facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.