Anziana truffata con la tecnica del finto carabiniere ad Ancona 35enne riceve il foglio di via

Questa mattina a Ancona, un uomo di 35 anni è stato allontanato dalla città dopo aver truffato un’anziana con la tecnica del finto carabiniere. La donna ha subito una frode e ha consegnato soldi all’uomo, che è stato identificato e denunciato. La Questura ha deciso di intensificare le campagne di sensibilizzazione per evitare altri episodi simili.

Un foglio di via obbligatorio dal capoluogo marchigiano è stato emesso nei confronti di un uomo di trentacinque anni residente fuori regione, sorpreso nei giorni scorsi mentre commetteva una truffa ai danni di un'anziana. Il provvedimento, disposto dal Questore, mira a prevenire la reiterazione di simili condotte e a tutelare la sicurezza pubblica. Ancora truffe ai danni degli anziani L'arresto ad Ancona Motivazioni e durata della misura La campagna di prevenzione delle truffe agli anziani Obiettivi e contenuti della campagna informativa Ancora truffe ai danni degli anziani Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato il Questore di Ancona ha adottato la misura del foglio di via obbligatorio nei confronti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici.

