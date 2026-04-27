Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park esploso un colpo contro un’auto

Un uomo armato su scooter ha tentato di rapinare una coppia nel parcheggio del Casoria Park. Durante il tentativo, ha sparato un colpo contro il parabrezza di un’auto e poi si è dato alla fuga. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.