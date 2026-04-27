Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park esploso un colpo contro un’auto
Un uomo armato su scooter ha tentato di rapinare una coppia nel parcheggio del Casoria Park. Durante il tentativo, ha sparato un colpo contro il parabrezza di un’auto e poi si è dato alla fuga. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.
Un uomo armato su scooter tenta una rapina a una coppia, sparo contro il parabrezza e fuga. Nessun ferito, indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Casoria, rapina nel parcheggio del supermercato e video virale: fermati due uomini dalla Polizia di StatoGravemente indiziati di rapina impropria dopo il furto di uno scooter e il tentativo di investire un uomo intervenuto per fermarli.
Rapina nel parcheggio di un supermercato a Casoria: fermati due sospetti, recuperata anche un’armaErano armati i due rapinatori che hanno tentato di portare via uno scooter all'interno del supermercato Dodecà di Casoria.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Tentata rapina fuori Casoria Park 22enne mette in fuga malvivente; Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park, esploso un colpo contro un’auto; Tentata rapina al parcheggio del Caoria Park; Casoria, spari nel parcheggio al centro commerciale: tentata rapina a una coppia, colpi nel parabrezza.
Tentata rapina nel parcheggio del Casoria Park, esploso un colpo contro un’autoI carabinieri indagano su una tentata rapina avvenuta ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli, nel parcheggio del centro commerciale Casoria Park. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verifi ... fanpage.it
Casoria, spari nel parcheggio al centro commerciale: tentata rapina a una coppia, colpi nel parabrezzaPaura a Casoria nel parcheggio del centro commerciale: tentata rapina a una coppia, un colpo di pistola contro l’auto. ilgazzettinovesuviano.com
Casoria Park - facebook.com facebook